В Исмайыллы кладоискатели обрушили стены древней крепости - ФОТО

Лица, проводившие незаконные раскопки на археологическом памятнике, привлечены к ответственности.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Государственной службе по охране, развитию и восстановлению культурного наследия.

Согласно информации, еще в ноябре 2023 года были обнаружены следы незаконных раскопок на территории западной башни крепости Ниял, расположенной между поселками Лагич и Баскал. Данный объект включен в список археологических памятников государственного значения и взят под охрану государства постановлением Кабинета министров Азербайджанской Республики от 2 августа 2001 года. С того момента Госслужба усилила меры контроля для охраны территории.

В феврале–марте 2025 года вновь были зафиксированы факты проведения раскопок. После оперативного информирования профильных структур злоумышленники были задержаны на месте преступления.

Установлено, что Шахмалиев Намиг Камиль оглу и Новрузов Сабит Сади оглу, вступив в предварительный сговор, из корыстных побуждений занимались поиском клада. Проводя незаконные раскопки вдоль стен западной башни крепости Ниял (IX–XII вв.), они умышленно нанесли серьезный ущерб памятнику: обрушили 5,38 метра стены в передней части и 2 метра в задней части наблюдательного пункта крепости.

По данному факту 11 марта 2025 года Генеральной прокуратурой Азербайджана в отношении Шахмалиева Н. К. и Новрузова С. С. было возбуждено уголовное дело по статье 246 Уголовного кодекса АР (умышленное уничтожение или повреждение памятников истории и культуры). Предварительное следствие завершено, и 1 августа 2025 года дело было направлено на рассмотрение в Исмаиллинский районный суд.

В настоящее время судебное следствие продолжается. Отметим, что санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.