 В Исмайыллы кладоискатели обрушили стены древней крепости - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

В Исмайыллы кладоискатели обрушили стены древней крепости - ФОТО

Фаига Мамедова15:02 - Сегодня
В Исмайыллы кладоискатели обрушили стены древней крепости - ФОТО

Лица, проводившие незаконные раскопки на археологическом памятнике, привлечены к ответственности.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Государственной службе по охране, развитию и восстановлению культурного наследия.

Согласно информации, еще в ноябре 2023 года были обнаружены следы незаконных раскопок на территории западной башни крепости Ниял, расположенной между поселками Лагич и Баскал. Данный объект включен в список археологических памятников государственного значения и взят под охрану государства постановлением Кабинета министров Азербайджанской Республики от 2 августа 2001 года. С того момента Госслужба усилила меры контроля для охраны территории.

В феврале–марте 2025 года вновь были зафиксированы факты проведения раскопок. После оперативного информирования профильных структур злоумышленники были задержаны на месте преступления.

Установлено, что Шахмалиев Намиг Камиль оглу и Новрузов Сабит Сади оглу, вступив в предварительный сговор, из корыстных побуждений занимались поиском клада. Проводя незаконные раскопки вдоль стен западной башни крепости Ниял (IX–XII вв.), они умышленно нанесли серьезный ущерб памятнику: обрушили 5,38 метра стены в передней части и 2 метра в задней части наблюдательного пункта крепости.

По данному факту 11 марта 2025 года Генеральной прокуратурой Азербайджана в отношении Шахмалиева Н. К. и Новрузова С. С. было возбуждено уголовное дело по статье 246 Уголовного кодекса АР (умышленное уничтожение или повреждение памятников истории и культуры). Предварительное следствие завершено, и 1 августа 2025 года дело было направлено на рассмотрение в Исмаиллинский районный суд.

В настоящее время судебное следствие продолжается. Отметим, что санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Поделиться:
282

Актуально

Xроника

В Давосе состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Дональдом ...

Xроника

Ильхам Алиев принял участие в церемонии подписания документа «Устав Совета мира» ...

Политика

Ильхам Алиев подписал документ о присоединении Азербайджана к Совету мира в ...

Политика

Дональд Трамп: Мы положили конец восьми войнам

Общество

На Часовой неделе LVMH в Милане Дом Bvlgari представил новые интерпретации своих знаковых моделей - ФОТО

В Исмайыллы кладоискатели обрушили стены древней крепости - ФОТО

В жилом комплексе «Гобу Парк» произошел пожар

В Азербайджане планируется внедрение системы почасовой оплаты труда

Выбор редактора

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Bank of Baku и скрытая цена роста: о чем говорят отчеты банка?

Иногда банкам нужно дать умереть: уроки азербайджанского эксперимента

ИИ, репутационные скандалы и консалтинг без консультантов: выживут ли McKinsey, BCG и Ко в новую эпоху?

Новости для вас

«Я в аду»: Нигяр Кочарли обвинила Liv Bona Dea в жестоком обращении

Имущество Видади Зейналова на десятки миллионов манатов выставлено на аукцион

Осадки и ветер - ПРОГНОЗ НА ЗАВТРА

В Азербайджане изменен расчёт зарплаты за период отпуска

Последние новости

Назначен новый директор Научно-учебного центра Министерства финансов

Сегодня, 16:10

В Давосе состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Дональдом Трампом - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:05

На Часовой неделе LVMH в Милане Дом Bvlgari представил новые интерпретации своих знаковых моделей - ФОТО

Сегодня, 16:02

Саакашвили: «Я бы завершил правление «Грузинской мечты» за час»

Сегодня, 15:25

Ильхам Алиев принял участие в церемонии подписания документа «Устав Совета мира» в Давосе - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:22

Эмиль Гулиев возвращается на ITV с новым сериалом - ФОТО

Сегодня, 15:17

Лидеры 18 стран, включая США, подписали устав «Совета мира»

Сегодня, 15:05

Трамп: «Совет мира» имеет шансы стать одной из важнейших организаций мира

Сегодня, 15:02

В Исмайыллы кладоискатели обрушили стены древней крепости - ФОТО

Сегодня, 15:02

Трамп: Открываем Венесуэлу для крупных нефтяных компаний

Сегодня, 15:00

Трамп заявил о скором завершении конфликта в секторе Газа

Сегодня, 14:55

Трамп о российско-украинском конфликте: Мы сможем все это урегулировать

Сегодня, 14:50

В жилом комплексе «Гобу Парк» произошел пожар

Сегодня, 14:48

Ильхам Алиев подписал документ о присоединении Азербайджана к Совету мира в качестве государства-учредителя

Сегодня, 14:45

Министерство выплатит Азеру Айдемиру 657 000 AZN - ПОДРОБНОСТИ

Сегодня, 14:40

Еврокомиссар и Президент Азербайджана обсудили активизацию торговых связей между Европой и Южным Кавказом

Сегодня, 14:37

Дональд Трамп: Мы положили конец восьми войнам

Сегодня, 14:35

Трамп: Азербайджан и Армения - мои друзья

Сегодня, 14:33

Трамп: Иран хочет вести переговоры с США

Сегодня, 14:30

Восстановлен показ сериала «Səkkiz»: Официальное заявление Хикмета Рагимова - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 14:27
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43