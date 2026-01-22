Назначен новый директор Научно-учебного центра Министерства финансов.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qaynarinfo, приказом министра Сахиля Бабаева на указанную должность назначен Асланов Эмин Шахин оглу. Другим приказом от занимаемой должности директора Научно-учебного центра освобожден Насиров Фуад Рамиз оглу.

Отметим, что Эмин Асланов долгие годы занимал должность управляющего филиалом «Хаят» ликвидированного Muğan Bank. В 2023 году приказом министра науки и образования Эмина Амруллаева он был назначен председателем Государственной аттестационной комиссии по специальностям «Бухгалтерский учет» и «Финансы» в Университете Западного Каспия.

Эмин Асланов родился в 1982 году. Согласно решению Высшей аттестационной комиссии при Президенте Азербайджанской Республики, в 2018 году ему была присуждена ученая степень доктора философии по экономике.