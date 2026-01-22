Агентство продовольственной безопасности предупредило экспортёров растениеводческой продукции

В Агентство продовольственной безопасности АР (AQTA) в последнее время поступают уведомления о выявлении остатков пестицидов в растительной и растениеводческой продукции, экспортируемой из Азербайджана.

Проведённые анализы показали, что данные случаи в основном связаны с превышением норм и несоблюдением требований технических регламентов при применении средств защиты растений в хозяйствах, а также с использованием действующих веществ, не имеющих статуса активной регистрации в странах назначения экспорта, сообщает AQTA.

В AQTA подчеркивают, что предпринимателям необходимо строго соблюдать требования страны, в которую экспортируется продукция, при выборе и применении средств защиты растений. В случае несоблюдения указанных требований и выявления в экспортируемой партии действующих веществ, не зарегистрированных в стране назначения, вывоз данной партии будет запрещён.

AQTA призывает предпринимателей строго соблюдать действующие нормативные требования и проявлять ответственное отношение к экспортной деятельности с целью предотвращения возможных рисков.

Феликс Вишневецкий