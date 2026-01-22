Трамп: США не придется ничего платить за Гренландию

США не надо будет ничего платить за Гренландию, Вашингтон сможет получить весь необходимый военный доступ к острову. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox Business.

"Мне ничего не надо будет платить. У нас будет полный доступ к Гренландии, у нас будет весь военный доступ, который мы хотим. Мы сможем разместить все необходимое нам на [территории] Гренландии, поскольку мы хотим этого. Речь о национальной и международной безопасности, так что мы не будем платить ничего, кроме того, что мы строим "Золотой купол", - сказал он.

Источник: ТАСС