Амирбеков и Шекеринска обсудили мирный процесс между Азербайджаном и Арменией.

Специальный представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков и заместитель генерального секретаря НАТО Радмила Шекеринска в ходе встречи в Баку обсудили мирный процесс между Азербайджаном и Арменией.

Об этом сообщает представительство Азербайджана в НАТО в соцсети Х.

В ходе встречи стороны отметили, что первый визит послов Североатлантического совета в нашу страну в 2025 году и встреча с президентом Ильхамом Алиевым стали "значимым событием в истории партнерства Азербайджана и НАТО".

"Стороны также провели обстоятельную дискуссию по таким вопросам, как текущее состояние взаимовыгодного партнерства Азербайджана и НАТО и его перспективы на будущее, вклад Азербайджана как активного и надежного партнера в возглавляемые Североатлантическим блоком операции по поддержанию мира и в энергетическую безопасность Европы, сотрудничество в области гуманитарного разминирования, а также другие вопросы, касающиеся региональной безопасности и мирной повестки дня Азербайджана и Армении", -- говорится в пубикации.

Источник: Report