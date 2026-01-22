В Азербайджан с визитом прибыла председатель Конгресса Депутатов Королевства Испания

Председатель Конгресса депутатов Королевства Испании Франсина Арменголь Сосиас 22-го января прибыла в нашу страну с официальным визитом.

Как сообщили 1news.az в Отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, парламентскую делегацию Испании встретили глава рабочей группы Милли Меджлиса по межпарламентским связям с Испанией Севиль Микайылова, посол Азербайджана в Испании Рамиз Гасанов, посол Испании в Турции и Азербайджане Кристина Латорре, временный поверенный в делах в Азербайджане Хосе Педро Торрубиа и другие официальные лица.

В рамках визита состоится ряд встреч Франсины Арменголь Сосиас с официальными лицами нашей страны и будет произведён обмен мнениями касательно будущего развития наших двусторонних отношений.