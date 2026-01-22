В Азербайджане предлагают запретить карманные ножи

В Милли Меджлисе предложили запретить в Азербайджане продажу складных карманных ножей в целях снижения уровня насилия среди молодежи.

Как сообщает Report, с соответствующим предложением выступил член комитета по делам молодежи и спорта Мушфиг Джафарли на сегодняшнем заседании комитета.

По его словам, подобные предметы пользуются особым интересом среди подростков и молодежи и нередко становятся орудием преступлений.

"К сожалению, среди молодежи участились случаи поножовщины. Статистика показывает, что большинство таких преступлений совершается именно с использованием складных ножей, которые молодые носят с собой в кармане. Считаю целесообразным запретить продажу и использование подобных ножей", - отметил депутат.