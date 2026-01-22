Запрещенные в мире игры свободно доступны в Азербайджане - депутат

В последние годы, особенно среди подростков и молодежи, стремительно распространяются новые риски, связанные с развитием технологий.

Одним из таких рисков являются опасные компьютерные игры.

Как сообщает Trend, об этом заявил член Комитета Милли Меджлиса по делам молодежи и спорта Вюгар Искендеров на сегодняшнем заседании комитета.

По словам депутата, эта проблема на первый взгляд может показаться незначительной, однако на самом деле она представляет серьезную угрозу.

«Дети и молодежь сегодня в основном формируются в виртуальной среде, часами проводя время за компьютерами и мобильными устройствами. В мире существуют популярные игры, которые во многих странах запрещены, однако в Азербайджане до сих пор находятся в свободном доступе. В ряде таких игр отсутствуют возрастные ограничения, имеются специальные платформы для общения, где несовершеннолетние могут напрямую контактировать со взрослыми. Кроме того, существуют платное открытие уровней, манипулятивные игровые механизмы и опасные модели поведения», — отметил депутат.

Он напомнил, что в некоторых странах подобные игры были запрещены в связи с фактами сексуальной эксплуатации и психологического насилия.

«Исследования показывают, что рост агрессии, насилия и других негативных явлений среди молодежи в регионах и в Баку не является случайным. Психологическое воздействие этих процессов формируется именно в детском и подростковом возрасте.

Мы не психологи, однако как депутаты парламента играем важную роль в будущих законодательных инициативах и формировании общественного мнения. Считаю, что понятие вредных привычек не должно ограничиваться только наркоманией и другими классическими проблемами — в него также необходимо включить новые риски, создаваемые технологиями. Эти угрозы незаметно, но очень быстро проникают в каждый дом и в каждый карман, а основной группой риска являются дети, подростки и молодежь», — подчеркнул Искендеров.