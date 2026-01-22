Сколько пособия должно быть выплачено работнику при призыве на военную службу? - Разъяснение

В Азербайджане разъяснили порядок расторжения трудового договора и выплаты пособия в случае призыва работника на действительную военную службу.

«При призыве работника на военную службу трудовой договор прекращается на основании статьи 74 Трудового кодекса. В таком случае работодатель обязан выплатить сотруднику пособие в размере не менее трехкратной средней месячной заработной платы», сообщил начальник Государственной службы инспекции труда Вели Гулиев на пресс-конференции, посвященной итогам работы ведомства за 2025 год и планам на 2026 год, передает 1news.az.

Гулиев отметил, что ранее, до 16 января 2026 года — момента утверждения Президентом Ильхамом Алиевым изменений в Трудовой кодекс, — размер пособия составлял две средние месячные заработные платы.

Г. Агаев