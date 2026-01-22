В Азербайджане в 2025 году выявлено почти 6,9 тыс. нарушений трудового законодательства

В Азербайджане по итогам 2025 года было выявлено 6 897 случаев нарушения трудового законодательства.

Об этом сообщил начальник Государственной службы инспекции труда Вели Гулиев на пресс-конференции, посвященной итогам работы ведомства, передает 1news.az.

По его словам, нарушения были установлены в ходе рассмотрения обращений граждан и государственных органов. В отношении работодателей были приняты меры административного воздействия.

Гулиев подчеркнул, что в результате проведенных проверок гражданам было выплачено около 842 тыс. манатов ранее задержанных средств.