Глава МИД Израиля высоко оценил усилия Азербайджана в продвижении мира в регионе

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар поздравил Азербайджан с прогрессом в процессе нормализации отношений с Арменией, достигнутым при посредничестве президента США Дональда Трампа.

Глава МИД Израиля подчеркнул, что достигнутые результаты стали возможны благодаря взвешенной внутренней и внешней политике президента Азербайджана Ильхама Алиева, заявил Саар на совместной пресс-конференции с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым по итогам переговоров между ними в понедельник в Баку.

По его словам, без мудрой политики президента Ильхама Алиева не было бы мира в регионе.

Саар также отметил, что развитие Азербайджана и его процветание заметны невооруженным глазом. Особо было отмечено, что еврейская община в Азербайджане живет в условиях стабильности и безопасности.

Министр также добавил, что народ Израиля высоко ценит эту поддержку.

Источник: Report