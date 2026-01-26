 Азербайджан и Израиль оценили перспективы совместного выхода на рынки Центральной Азии | 1news.az | Новости
Азербайджан и Израиль оценили перспективы совместного выхода на рынки Центральной Азии

First News Media14:05 - Сегодня
Азербайджан и Израиль оценили перспективы совместного выхода на рынки Центральной Азии

Азербайджан и Израиль оценили перспективы совместного выхода на рынки Центральной Азии (ЦА).

Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на брифинге, проведенном совместно с израильским коллегой Гидеоном Сааром по итогам прошедших между ними переговоров в понедельник в Баку.

«В ходе встречи с моим израильским коллегой Гидеоном Сааром были оценены возможности и перспективы для израильских бизнесменов в Азербайджане. В частности, у нас состоялся очень интересный обмен идеями по таким направлениям, как свободная экономическая зона, возможности реализации проектов в Азербайджане, а также возможность доступа к очень крупному и перспективному рынку Центральной Азии», - заявил Байрамов.

Источник: Report

