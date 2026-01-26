В Азербайджане амнистировали экс-министра оборонпрома Украины

В отношении бывшего министра оборонной промышленности Украины Константина Кучера, проходившего по делу совместно с Олегом Бакинским (Олегом Крапивиным), применён акт об амнистии.

Как сообщает AПA, соответствующее представление Службы пробации Министерства юстиции было рассмотрено в Гарадагском районном суде.

В ходе заседания под председательством судьи Шафы Дадашевой было принято решение, согласно которому срок наказания Константину Кучеру был сокращён на 6 месяцев.

Напомним, что согласно приговору Бакинского суда по тяжким преступлениям, Олегу Крапивину назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года. В отношении него была применена ст. 70 Уголовного кодекса, и с учётом испытательного срока в 6 месяцев наказание признано условным. Константин Кучер был оправдан по ст. 178.4, а по статье 221.3 ему назначено окончательное наказание — 2,5 года лишения свободы.

Отметим, «Олег Бакинский» был задержан в Баку в прошлом году по обвинению в хулиганстве против гражданина России. Ему были предъявлены обвинения по статьям 127.2.3 (умышленное причинение менее тяжкого вреда здоровью, совершённое опасным способом или из хулиганских побуждений) и 221.3 (хулиганство с применением оружия или предметов, используемых как оружие, с применением насилия к потерпевшему либо уничтожением или повреждением чужого имущества).

В ходе следствия меру пресечения в виде ареста заменили на домашний арест.

По этому же делу проходил и Кучер, который, по данным следствия, ранее занимал должность заместителя министра оборонной промышленности Украины по авиации.

Ему были предъявлены обвинения по статьям 178.4 (мошенничество, причинившее особо крупный ущерб) и 221.3 (хулиганство с применением оружия или предметов, используемых как оружие).