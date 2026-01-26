В Азербайджане утвержден запрет на электронные сигареты

В Азербайджане запрещен импорт, экспорт, производство, хранение, оптовая и розничная продажа, использование электронных сигарет и их компонентов.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев утвердил соответствующие изменения в закон "О табаке и табачных изделиях".

Согласно закону, электронные сигареты с содержанием никотина включаются в понятие табачных изделий.

Так, электронная сигарета – это продукт, предназначенный для ввода в организм человека пара с содержанием никотина или без содержания никотина через дыхательные пути, и предназначенный для использования с помощью устройства с мундштуком или другими компонентами, включая картридж и флакон или без них. Флаконы электронных сигарет могут использоваться один или несколько раз, либо могут быть повторно заполнены одноразовыми картриджами.

В проекте отмечается, что нагреваемые табачные изделия не будут считаться электронными сигаретами.

Подчеркивается, что нагреваемое табачное изделие - это продукт, состоящий из табака (табачной смеси) и нетабачных компонентов, используемых при его производстве, предназначенный для поступления в организм человека через дыхательные пути никотинсодержащего аэрозоля, образующегося в процессе нагревания без горения и без образования табачного дыма.

Уточнение понятий и определение новых понятий позволит более точно классифицировать и дифференцировать табачные изделия, включая нагреваемые табачные изделия, а также электронные сигареты в юридической практике.

Закон вступит в силу 1 апреля 2026 года.