Азербайджан экстрадировал в Молдову и Китай лиц, объявленных в международный розыск

Азербайджан передал компетентным органам Молдовы и Китая лиц, объявленных в международный розыск.

Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана.

огласно информации, по запросу компетентных органов Молдовы за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств был объявлен в международный розыск гражданин Узбекистана Рустамов Фируз Фарходович (1991 г.р.).

Кроме того, по запросу компетентных органов Китайской Народной Республики за незаконную предпринимательскую деятельность был объявлен в международный розыск гражданин Китая Сюй Пэнчэн (1974 г.р.). В 2025 году местонахождение обеих лиц на территории Азербайджана было установлено и в их отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.

Ходатайства компетентных органов указанных стран о выдаче данных лиц были направлены Генеральной прокуратурой для рассмотрения в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

В соответствии с Европейской конвенцией об экстрадиции от 13 декабря 1957 года, а также Договором об экстрадиции между Азербайджанской Республикой и Китайской Народной Республикой, были приняты соответствующие решения, после чего указанные лица в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции Азербайджана были переданы компетентным органам Молдовы и Китая.

Источник: АПА