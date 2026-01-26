Обсуждено межпарламентское сотрудничество между Азербайджаном и ОАЭ

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в рамках своего визита в Королевство Бахрейн встретилась с заместителем председателя Федерального Национального Совета Объединённых Арабских Эмиратов Тариком Хумаидом Аль Тайером.

Как передает 1news.az со ссылкой на Отдел прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, в ходе встречи отмечалось успешное развитие отношений, достигших уровня всестороннего стратегического партнёрства во всех направлениях, и были особо отмечены деятельность и вклад парламентов.

Сахиба Гафарова коснулась важности встречных официальных визитов, а также развития связей в соответствии с подписанным между парламентами Меморандумом о взаимопонимании. В беседе выражалось удовлетворение высоким уровнем сотрудничества в рамках международных организаций, включая Азиатскую Парламентскую Ассамблею (АПА).

Сахиба Гафарова выразила на встрече благодарность делегации парламента ОАЭ за поддержку, оказанную в течение двухлетнего председательства Милли Меджлиса в АПА, и подчеркнула, что АПА является общей и эффективной площадкой для расширения межпарламентских связей. В беседе было особо отмечено успешное председательство Милли Меджлиса в АПА.

На встрече была озвучена уверенность в том, что межпарламентское сотрудничество будет и впредь успешно продолжаться согласно принципам взаимного доверия и партнерства.