В Барде обнаружен схрон с оружием, спрятанный преступником

Министерство юстиции и МВД провели совместную операцию.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Министерство юстиции, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных оперативным аппаратом Пенитенциарной службы Минюста совместно с сотрудниками соответствующего структурного подразделения МВД, был обнаружен тайник с оружием.

Согласно информации, в Бардинском районе, около моста на дороге, ведущей из села Йени Хаят в направлении села Чеменли, были найдены и изъяты спрятанные в земле один автомат Калашникова, один магазин к нему и 30 патронов. Установлено, что оружие было закопано осужденным лицом еще до его ареста.

По факту проводится расследование.