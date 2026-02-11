Объявлена дата выплаты пенсий с учетом новых надбавок

Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения начнет выплату пенсий за февраль уже 13 февраля.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в сообщении министерства.

Было отмечено, что пенсии, проиндексированные и увеличенные на 9,3% с начала текущего года, будут выданы вместе с этой надбавкой, а также с добавлением суммы увеличения за январь.

Согласно графику, в этот день будут выплачены пенсии по городам Баку и Сумгайыт, а также по Абшеронскому району.

Выплата пенсий в других регионах республики, а также лицам, имеющим право на пенсию на льготных условиях, будет осуществлена в течение этого месяца в соответствии с графиком.