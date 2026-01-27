В импортированных из Узбекистана дыне и халве обнаружены плесень и дрожжи - ФОТО

В импортированных из Узбекистана в Азербайджан сушеной дыне и халве выявлены несоответствия нормам безопасности.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Агентство пищевой безопасности Азербайджана (AQTA).

Согласно информации, в ходе проверки образцов, взятых инспекторами AQTA из партии продукции, импортированной физическим лицом Сабиной Мансур гызы Рзаевой, были обнаружены нарушения.

Несоответствия по показателям плесени и дрожжевых грибков выявлены в 1008 кг сушеной дыни производства компании «Imronxon Umarxon Biznes» и 288 кг халвы производства «Ispanza Oq Kishmish Uzumlari».

В связи с этим было принято решение о вывозе данных партий товара за пределы таможенной территории, их уничтожении либо утилизации. На основании обращения предпринимателя некачественная продукция была уничтожена.