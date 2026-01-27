В Азербайджане подготовлен новый законопроект «О правах ребенка»
Как сообщает Report, законопроект, подготовленный при участии Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей, представлен на рассмотрение в Милли Меджлис.
Завтра он будет вынесен на обсуждение в комитете по вопросам семьи, женщин и детей Милли Меджлиса.
Напомним, что действующий в настоящее время закон с аналогичным названием был принят 19 мая 1998 года.
