Продлён срок ареста граждан России, находящихся под стражей в Баку

В отношении членов группы, состоящей из граждан России, находящихся под стражей в Баку, принято решение о продлении срока меры пресечения в виде ареста.

Как сообщает AПA, соответствующие ходатайства были рассмотрены в Хатаинском районном суде.

Адвокат Джавад Джавадлы сообщил AПA, что в ходе состоявшихся сегодня судебных заседаний срок меры пресечения в виде ареста в отношении каждого из членов группы был продлён на 3 месяца.

Джавад Джавадлы также заявил, что подаст апелляционную жалобу на решение, принятое в отношении его подзащитного, гражданина России.

Отметим, что указанные лица были задержаны в результате операции, проведённой Министерством внутренних дел в связи с транзитом и оборотом наркотических средств из Ирана, а также с кибермошенничеством. В отношении них 1 июля прошлого года решением Сабаильского районного суда была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца. 28 октября решением Хатаинского районного суда срок ареста был продлён ещё на 3 месяца.