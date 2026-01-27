В Азербайджане установят минимальные стандарты интернета для отелей.

Как сообщает Trend, об этом в интервью журналистам заявил заместитель председателя правления Азербайджанского бюро по туризму Рашад Алиев в рамках Саммита по связям в сфере гостеприимства.

Он отметил, что снижение качества интернета в отелях может зависеть от уровня их заполняемости.

Было подчеркнуто, что совместно с IKTA будут установлены минимальные критерии предоставления интернет-услуг, особенно для средств размещения:

"Отель получает звезду на 3 года. Чтобы сохранить эту звезду, ежегодно проводится инспекция отеля".

Р.Алиев сказал, что также учитываются отзывы гостей об отелях.

"Если в показателях удовлетворенности клиентов возникает значительная разница, проводится внеплановая инспекция. Если факт подтверждается, это может привести к потере звезд у отеля".