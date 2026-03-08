Напряженность на Ближнем Востоке может привести к удорожанию продовольствия

Рост цен на продовольствие вслед за удорожанием энергоносителей ожидается из-за нового витка напряженности на Ближнем Востоке.

Как пишет газета Corriere della Sera, импульсом может послужить нехватка удобрений, около 15% которых поступают на мировой рынок из региона.

Как указывается, зона Персидского залива является вторым по объему производства и экспорта удобрений регионом (14,4%) после России, на которую приходится 22,4%. При этом большая часть транспортируется через Ормузский пролив, где судоходство сейчас фактически приостановлено.

Среди основных покупателей этой продукции - Индия, США, Бразилия и Австралия, пишет издание. Оно также указывает, что некоторые типы удобрений уже подорожали на 26% за одну лишь неделю войны. Тогда как стоимость мочевины, азотного удобрения, с декабря прошлого года увеличилась в целом на 64%. В сочетании с ростом цен на энергоносители увеличение стоимости удобрений приведет к подорожанию продовольствия и осложнит доступ к нему в наиболее бедных странах.

Источник: ТАСС