В селе Мамедбейли еще 20 семьям вручены ключи от домов - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня семьям, прибывшим в село Мамедбейли Зангиланского района, были вручены ключи от новых домов.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, встретившись с семьями, переехавшими в село Мамедбейли Зангиланского района, сотрудники ANAMA подробно проинформировали их об опасности мин и неразорвавшихся боеприпасов. Жителям было рекомендовано держаться подальше от неизвестных объектов и предметов, а в случае обнаружения таковых информировать соответствующие структуры.

В церемонии вручения ключей приняли участие сотрудники Специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев и другие официальные лица.

Бывшие вынужденные переселенцы, вернувшиеся в родной край, выразили большое удовлетворение государственной заботой, а также глубокую благодарность руководству страны за созданные комфортные условия для проживания. Жители с уважением почтили память героических шехидов, подаривших нам эту историческую Победу и освободивших наши земли от оккупации ценой своей жизни, помолились за упокой их души. Жители, пожелав долгих лет жизни и здоровья ветеранам, проявившим мужество в боях, подчеркнули, что возрождение на освобожденных территориях стало возможным именно благодаря этой самоотверженности. Они отметили, что новая жизнь, начавшаяся сегодня на освобожденных землях, является также плодом Победы, дарованной нам нашими шехидами и ветеранами.

Семьи с радостью приняли ключи и поселились в своих домах.

Отметим, что на данном этапе в село Мамедбейли переселено 20 семей – 103 человека. Это семьи, которые ранее были размещены в различных регионах республики - общежитиях, санаториях, лагерях, недостроенных помещениях и административных зданиях.

В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева в село Мамедбейли Зангиланского района возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

Как передает Trend, семьи, возвращающиеся в село Мамедбейли, ранее временно проживали в различных регионах страны — преимущественно в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

Возвращающиеся в родные края жители поблагодарили Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за всестороннюю государственную заботу. Они также выразили признательность доблестной азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации.