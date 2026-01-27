 Сколько процентов населения Азербайджана воспользовалось услугами ОМС? | 1news.az | Новости
Сколько процентов населения Азербайджана воспользовалось услугами ОМС?

Фаига Мамедова10:50 - Сегодня
Сколько процентов населения Азербайджана воспользовалось услугами ОМС?

«В 2025 году число граждан, воспользовавшихся услугами обязательного медицинского страхования (ОМС), составило более половины населения страны».

Как сообщает 1news.az, об этом заявил председатель Правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев на пресс-конференции, посвященной итогам 2025 года и планам на будущее.

Он отметил, что в прошлом году услугами ОМС воспользовались 54% населения, что свидетельствует о ежегодном росте общественного доверия к системе.

По словам Заура Алиева, в 2025 году число пациентов, получивших медицинскую помощь в рамках обязательного медицинского страхования, достигло 5,4 миллиона человек, а в общей сложности было зафиксировано 15,8 миллиона обращений.

