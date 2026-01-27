В Азербайджане усилена кибербезопасность банковского сектора

«Комплексные меры по предотвращению незаконного вмешательства в работу банковских карт, онлайн-краж и случаев мошенничества приносят положительные результаты».

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел.

Как отмечается в сообщении, в рамках взаимовыгодного сотрудничества, налаженного между Министерством внутренних дел и Центральным банком, на системной основе проводится анализ киберрисков и обеспечивается информирование клиентов банков.

«В результате принятых в прошлом году мер были выявлены и заблокированы 372 поддельных сайта, ссылки и перехода, которые использовались в онлайн-пространстве в целях хищения средств. Это оказало существенное влияние на снижение случаев незаконного вмешательства в банковские карты.

Проведенный анализ показывает, что превентивные меры становятся наиболее эффективными, когда пользователи банковских карт при столкновении с подозрительными операциями незамедлительно информируют свой банк. В таких случаях удается предотвратить кражу средств с карты, оперативно определить направление вмешательства и нейтрализовать риски.

Министерство внутренних дел еще раз рекомендует пользователям банковских карт при обнаружении любых подозрительных операций, неизвестных ссылок или поддельных интернет-ресурсов немедленно связываться со своим банком и органами полиции, не проявляя безразличия к подобным фактам. Это имеет важное значение как для обеспечения личной финансовой безопасности, так и для общей кибербезопасности», - говорится в информации.