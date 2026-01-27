Водитель грузовика в состоянии наркотического опьянения устроил гонку с полицией - ВИДЕО

На трассе Баку–Газах задержан водитель грузового автомобиля, который не только управлял транспортным средством в состоянии наркотического опьянения, но и пытался скрыться от преследования, создавая аварийные ситуации.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Главное управление государственной дорожной полиции (ГУГДП), инцидент произошел на 290-м километре автодороги. Сотрудники дорожной полиции подали сигнал об остановке грузовику марки Shacman, передвигавшемуся без государственных регистрационных знаков.

Однако водитель проигнорировал законное требование и продолжил движение.

Пытаясь уйти от ответственности, нарушитель совершал опасные маневры, создавая реальную угрозу жизни других участников дорожного движения. В результате оперативных мер транспортное средство удалось принудительно остановить.

В ходе проверки была установлена личность водителя - им оказался Гюлоглан Гасанов. Медицинское освидетельствование подтвердило, что мужчина находился под воздействием наркотиков. Кроме того, выяснилось, что: у водителя отсутствовало право на управление транспортным средством; им было допущено повторное нарушение, связанное с превышением весовых параметров груза (перегруз).

Даже после остановки Г. Гасанов пытался спровоцировать конфликт и создать искусственную напряженность, однако эти попытки были оперативно пресечены сотрудниками ДПС.

Материалы, собранные в отношении правонарушителя, были направлены в суд. Решением суда Гюлоглан Гасанов был подвергнут административному аресту.

В завершение ГУГДП подчеркнуло, что любые попытки игнорирования законных требований полиции и грубые нарушения ПДД будут пресекаться самым решительным образом в соответствии с законодательством.