Liv Bona Dea требует более 220 тысяч манатов от владелицы сети «Али и Нино»

Бакинский госпиталь Liv Bona Dea подал в суд на свою пациентку - генерального директора и владелицу сети книжных магазинов и издательства «Али и Нино», а также основателя Национальной книжной премии Азербайджана Нигяр Кочарли.

Как сообщает 1news.az, об этом у себя в социальных сетях написал супруг Н. Кочарли Шахбаз Худуоглу.

Как говорится в его публикации, клиника требует с Нигяр Кочарли в общей сложности 222 395 манатов. В эту сумму включены: 218 886 манатов в качестве материального ущерба, 509 манатов - государственная пошлина и 3 000 манатов - расходы на юридическую помощь.

«Если пациент выражает недовольство, следует выбирать путь диалога, расследования причин и оказания помощи, а не попытки заставить его замолчать с помощью исков на сотни тысяч манатов. Больница - это не юридическое бюро. Её сила заключается не в судебных решениях, а в заботе, которую она проявляет к пациенту. Если на каждое недовольство отвечать судебным иском, то система здравоохранения превратится не в систему лечения, а в правоохранительный механизм», - пишет супруг предпринимательницы.

Иск связан с публикациями пациентки в социальных сетях.

Напомним, что ранее Нигяр Кочарли перенесла операцию в данном госпитале, после чего на своей личной странице написала о неподобающем обращении, с которым она столкнулась в послеоперационный период. По её словам, она перенесла как физическое, так и психологическое потрясение, отметив, что затянувшаяся операция и последующее отношение персонала нанесли ей серьезную травму.

Нигяр Кочарли потребовала объяснений от руководства больницы, однако в ответ на это клиника выступила с заявлением обвинительного характера.

Судя по последним публикациям пациентки, в данный момент она находится в состоянии психологического напряжения и обращается за помощью к врачам.

Клиника же обратилась в суд, обосновав свой иск тем, что данные публикации наносят ущерб их деловой репутации. В настоящее время дело находится в производстве.

Читайте по теме:

Нигяр Кочарли: «Иск больницы против подавшего жалобу пациента, это абсурдно и смешно»

Супруг Нигяр Кочарли: «За высокую плату мы столкнулись с безразличием и нечеловеческим отношением»