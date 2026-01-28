Погода на четверг: В Баку ожидаются интенсивные осадки

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на четверг, 29 января.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность с местами небольшими осадками. Утром в некоторых пригородных районах осадки могут усилиться, днем постепенно прекратятся. Ветер с юго-востока вечером сменится на северо-западный.

Температура воздуха ночью составит +2…+5 °C, днем +6…+10 °C. Атмосферное давление - 760 мм рт. ст. Относительная влажность - 80–85 %.

В районах Азербайджана также ожидается переменная облачность с местами осадками, возможен снег.

В отдельных местах осадки могут кратковременно усилиться, днем они постепенно прекратятся. Местами будет туман. Дует умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью +0…+5 °C, днем +6…+11 °C; в горах ночью -3…-8 °C, днем -0…-3 °C.

В отдельных горных районах ночью возможен гололед на дорогах.