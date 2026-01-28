В аппарате Госпогранслужбы новое назначение
Новое назначение произведено в аппарате Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана.
Соответствующий приказ подписал начальник ГПС генерал-полковник Эльчин Гулиев.
Согласно приказу, один из героев Отечественной войны — кавалер ордена «Зафар» генерал-майор Насиб Мирзоев назначен начальником Главного управления ГПС.
До этого назначения Н.Мирзоев занимал должность первого заместителя командующего Силами быстрого реагирования ГПС — начальника штаба.
332