Задержаны лица, ломавшие камеры в обворовываемых ими домах, чтобы избежать разоблачения - ВИДЕО

Неизвестные совершили кражи в двух домах на территории Бинагадинского района Баку, нанеся потерпевшим материальный ущерб на общую сумму 8500 манатов.

В результате мероприятий, проведенных сотрудниками 43-го отделения полиции Бинагадинского районного управления полиции, были установлены и задержаны подозреваемые в совершении этих деяний: 29-летний Эльмеддин Наджафли, 24-летний Муган Асадов и 27-летний Айхан Гулиев.

В ходе расследования выяснилось, что для сокрытия следов преступлений они сломали несколько камер безопасности в домах, где совершали кражи.

Расследование продолжается.