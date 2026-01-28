Еще 20 семьям вручены ключи от домов в селе Хоровлу Джебраильского района - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня семьям переселенцев, прибывшим в село Хоровлу Джебраильского района, вручены ключи от их домов.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, после встречи семей, переселенных в село Хоровлу Джебраильского района, сотрудники Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) подробно рассказали им об опасностях, которые представляют мины и неразорвавшиеся боеприпасы. Семьям было рекомендовано держаться подальше от неизвестных предметов, а в случае обнаружения таковых – сообщать в соответствующие органы.

В церемонии вручения ключей приняли участие сотрудники Специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев и другие официальные лица.

Семьи с радостью приняли ключи и заселились в свои дома.

Отметим, что на данном этапе в село Хоровлу переселены 20 семей – 77 человек. Эти семьи ранее были временно расселены в различных уголках республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

