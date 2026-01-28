В Азербайджане вводятся строгие ограничения на использование детских образов в рекламе

Азербайджан вводит строгие правила использования детских изображений в рекламе - изображения детей в рекламе могут быть использованы только с согласия родителей или законных опекунов.

В этой связи предлагается дополнить закон «О рекламе» новой статьей, которая будет гармонизирована с положениями разрабатываемого законопроекта «О правах ребенка», сообщает 1news.az со ссылкой на Report.az.

В изменениях, вынесенных на обсуждение в Комитете по вопросам семьи, женщин и детей Милли Меджлиса, подчеркивается, что любые материалы, включающие изображения ребенка в рекламе, могут использоваться только при наличии официального согласия родителей или лиц, их заменяющих.

Напомним, что согласно новому законопроекту «О правах ребенка» государство берет на себя обязательство защищать детей от рекламы, способной нанести моральный и физический вред их развитию.

В проекте отмечается, что основные принципы защиты детей от вредной рекламы и требования к рекламе будут определены законом «О рекламе».