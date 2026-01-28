В Азербайджане введут запрет на принуждение детей к совершению религиозных обрядов

В Азербайджане вводится запрет на принуждение детей к участию в религиозных обрядах.

Как сообщает Report, данная инициатива отражена в законопроекте «О правах ребенка». Согласно документу, обсуждавшемуся на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по вопросам семьи, женщин и детей, родители или лица, их заменяющие, сохраняют право воспитывать детей в соответствии со своими религиозными убеждениями на основе взаимного согласия. Однако принуждение несовершеннолетних к вероисповеданию теперь официально запрещается.

Законопроект устанавливает, что религиозное воспитание не должно оказывать негативного влияния на физическое или психическое здоровье ребенка. При этом любые ограничения свободы вероисповедания могут быть наложены на ребенка только в предусмотренных законом случаях: в интересах общественной безопасности, для обеспечения правопорядка, защиты здоровья и нравственности, а также прав и свобод других лиц.

Стоит отметить, что действующее законодательство запрещает привлечение детей лишь к тем религиозным обрядам, которые наносят вред их здоровью. Новый проект расширяет эти нормы, усиливая защиту личной свободы ребенка.