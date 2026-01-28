Из-за несоответствия стандартам уничтожена партия иранских сладостей - ФОТО

В рамках контрольных мероприятий, проводимых Агентством продовольственной безопасности, были отобраны образцы из 1680 кг нуги компании «Maryam Naderi Zarneh», импортированной из Ирана компанией «Chinar Lunch Catering Service».

По результатам лабораторных исследований выявлено несоответствие по показателям плесени и дрожжевых грибков, сообщает 1news.az со ссылкой на AQTA.

На основании принятого соответствующего решения партия продукции была уничтожена.