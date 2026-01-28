Джей Ди Вэнс на Южном Кавказе: США возвращаются в регион с новыми стратегическими амбициями

Регион Южного Кавказа переживает редкое, можно сказать, переломное время.

Долговременный конфликт между Азербайджаном и Арменией, вражда, измерявшаяся десятилетиями, уступает место процессам диалога, дипломатического сближения и усилиям по созданию устойчивых механизмов взаимодействия. Эти процессы были подкреплены беспрецедентным дипломатическим событием - переговорами в Вашингтоне в августе 2025 года, во время которых лидеры стран при свидетельстве президента США Дональда Трампа достигли соглашений, направленных на прекращение длительной борьбы и обращение пристального внимания к экономическому сотрудничеству.

Одним из центральных элементов архитектуры складывающихся отношений является проект транспортного и экономического коридора, который получил название «Дорога Трампа во имя международного мира и процветания» (Trump Route for International Peace and Prosperity - TRIPP). Маршрут призван соединить основную территорию Азербайджана с его Нахчыванской Автономной Республикой через территорию Армении, с участием американских инвесторов и оператора.

Намерение США принять участие в региональных интеграционных процессах теперь получило конкретное выражение в планируемом визите вице-президента Соединенных Штатов Джей Ди Вэнса, который, согласно заявлению президента Дональда Трампа, состоится в феврале 2026 года и охватит Азербайджан и Армению. По словам хозяина Белого дома, цель поездки Вэнса - укрепить существующие мирные усилия и продвинуть инициативы, вытекающие из достигнутых договоренностей, включая TRIPP, а также усилить стратегическое партнерство США с Азербайджаном и Арменией.

Сам этот визит имеет особое историческое значение для азербайджано-американских отношений. За все годы независимости Азербайджана лишь один вице-президент США посещал республику: это был ныне покойный Дик Чейни, который приезжал в Баку в 2008 году. При администрации же демократов отношения Штатов с Азербайджаном скатывались вниз, и не последнюю, а может и главную роль в этом падении играло армянское лобби. Как известно, представители армянской диаспоры обладают значительным и устойчивым влиянием на демократов и пользуются их большой поддержкой во всех ветвях американской власти, отсюда и декаданс американо-азербайджанских отношений в периоды правления Барака Обамы и Джозефа Байдена.

Сегодня, спустя почти два десятилетия, намечающийся визит вице-президента США свидетельствует о сдвиге стратегического внимания Вашингтона к Южному Кавказу и к Баку в частности, и это не может рассматриваться как рядовое дипломатическое событие.

Согласно заявлениям американской администрации, программа визита Джей Ди Вэнса будет сосредоточена на продолжении усилий по продвижению мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, а также на расширении формата двусторонних отношений США с каждой из сторон. Президент США Дональд Трамп прямо указал, что поездка вице-президента призвана укрепить стратегическое партнерство с Азербайджаном и создать условия для обсуждения возможных направлений сотрудничества, включая сферу безопасности и оборонно-техническое взаимодействие. В числе обозначенных Вашингтоном приоритетов также фигурируют перспективы взаимодействия в технологическом секторе, включая интерес американских компаний к региону, а также дальнейшее вовлечение США в инфраструктурные и экономические инициативы, вытекающие из достигнутых мирных договоренностей между Баку и Ереваном.

Сам факт запланированного визита отражает не только намерение поддержать уже достигнутые договоренности, но и сигнализирует о том, что Соединенные Штаты стремятся перейти к системному, а не ситуативному взаимодействию с Южным Кавказом. Это проявляется в усилиях по формированию устойчивых рамок сотрудничества: после августовских переговоров между Азербайджаном и США было подписано соглашение о создании Стратегической рабочей группы для разработки Хартии стратегического партнерства, охватывающей ключевые области, такие как энергетика, торговля и оборона, что должно служить основой для долговременных отношений.

А как относятся к намеченному приезду американского вице-президента соседи по региону?

Грузия, хотя и не входит в план визита Вэнса, публично оценила происходящие процессы. Представители грузинских властей выразили мнение, что исключение Тбилиси из маршрута поездки связано с сфокусированностью визита на прямых партнерах США по мирному процессу и проекту TRIPP - Азербайджане и Армении, и отметили желание восстановить стратегическое партнерство с США на «чистой основе».

Соседний Иран, напротив, высказывает явное беспокойство по поводу расширения влияния США в регионе. Тегеран выражал опасения, что внешнее участие в инфраструктурных проектах и присутствие американских структур могут повлиять на сложившийся баланс сил и привести к усилению стратегического давления на Иран вблизи его границ. Это отражает более широкий геополитический контекст, в котором разворачиваются события на Южном Кавказе, и указывает на то, что визит Вэнса и связанные с ним инициативы будут иметь последствия, выходящие за пределы двусторонних отношений.

Россия на данный момент не делала отдельного заявления, посвященного именно визиту Джей Ди Вэнса в Баку и Ереван. Ни МИД РФ, ни Кремль не комментировали поездку вице-президента США как самостоятельное событие. Это зафиксировано и в российских, и в международных сводках. И это не случайность.

Фактически позиция Москвы выражается косвенно, через ранее озвученные установки и реакцию на сопутствующие элементы - прежде всего на мирный процесс и инфраструктурные инициативы, продвигаемые при активном участии США. Российские официальные лица неоднократно подчеркивали, что Москва поддерживает нормализацию армяно-азербайджанских отношений, но исходит из того, что любые договоренности в регионе должны реализовываться без вытеснения существующих форматов и без усиления внешнего военного или политического присутствия нерегиональных игроков. Эта формула регулярно звучит в заявлениях МИД РФ последних лет и применяется ко всем инициативам США и ЕС на Южном Кавказе.

В аналитических публикациях российских и региональных изданий визит Вэнса рассматривается как часть более широкой линии Вашингтона на структурное закрепление своего влияния в регионе, прежде всего за счет посредничества в мирном процессе и участия в инфраструктурных проектах. В этом контексте подчеркивается, что активизация США объективно снижает роль России как ключевого внешнего модератора, особенно на фоне сокращения ее прямого участия в армяно-азербайджанской повестке после 2023–2024 годов. Именно этим объясняется сдержанный тон Москвы: без публичной конфронтации, но с очевидным настороженным отношением.

Таким образом, отсутствие громких заявлений со стороны России не означает нейтралитета или безразличия. Напротив, визит Вэнса воспринимается в Москве как политический сигнал, указывающий на перераспределение внешнего влияния на Южном Кавказе. И в этом смысле российская позиция - одна из самых важных в региональной диспозиции сил, даже если она выражена не через прямые комментарии, а через дипломатическое молчание.

Еще одним важным измерением событий является то, что подобное внимание высшего эшелона власти США к Южному Кавказу происходит на фоне общего роста американской дипломатической активности в сфере мирных инициатив по всему миру, где процессы, подобные этому, уже вошли в число приоритетов внешней политики администрации Трампа. Аналитики отмечают, что именно сочетание мирной инициативы, экономических инструментов и стратегических интересов делает текущую ситуацию особенно значимой, ведь США теперь стремятся закрепиться в регионе не как эпизодический посредник, а как постоянный партнер и участник развития.

Если взглянуть шире, то предстоящий визит Джей Ди Вэнса - это сигнал о том, что Вашингтон готов участвовать в выстраивании архитектуры мира и развития на Южном Кавказе, исходя из долгосрочных стратегических оценок и практических выгод для всех вовлеченных сторон.

Конечно, инициатива TRIPP остается предметом обсуждения, а настороженное отношение к ней со стороны некоторых соседей отражает вполне понятные опасения, связанные с вопросами безопасности, транзитного баланса и внешнеполитических приоритетов. Тем не менее, при строгом соблюдении международных норм, прозрачных правилах функционирования и уважении к национальным интересам всех государств региона данный проект способен выйти за рамки политических подозрений и принести практическую выгоду каждому из участников - за счет роста транзитных доходов, снижения логистических издержек и формирования взаимозависимости, которая объективно работает на сдерживание конфликтов.

В более широком контексте TRIPP может стать не источником разделительных линий, а платформой для устойчивого экономического роста и расширения регионального сотрудничества. И именно предстоящий визит Джей Ди Вэнса позволит американской администрации лично закрепить этот стратегический курс, подтвердив роль США как активного и долгосрочного партнера Южного Кавказа.