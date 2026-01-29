Роман Багдасарян: Постсоветские страны давно стали суверенными - в Кремле этого не осознали

В российском публичном и медийном пространстве все заметнее оформляется линия, которая вместо прагматичной внешней политики предлагает бывшим советским республикам, сегодня – суверенным государствам - язык назидания и иерархии.

Формулы о «разбалованных странах», «утраченной благодарности» и необходимости «знать свое место» становятся не маргинальными оговорками, а частью устойчивого дискурса, транслируемого с федеральных телеканалов и поддерживаемого близкими к власти комментаторами. Эта риторика все меньше напоминает дипломатию и все больше - попытку морального давления на суверенные государства.

Проблема подобного подхода заключается не только в тоне, но и в его стратегической бесперспективности. Кремль по-прежнему исходит из логики постимперского центра, который считает соседей зоной «естественного влияния», игнорируя фундаментальный факт: постсоветские республики давно сделали выбор в пользу собственной субъектности. В условиях, когда мир строится на конкуренции моделей развития и добровольных союзов, язык превосходства и упрека работает строго наоборот - он ускоряет политическое и психологическое отчуждение.

Особенно показательно, что вместо анализа собственных ошибок - провалов интеграционных проектов, асимметричных обязательств, избирательного применения «союзнических» принципов - ответственность перекладывается на самих партнеров. Любая попытка диверсифицировать внешнюю политику трактуется как «предательство», а не как рациональный шаг суверенного государства. В результате Россия все чаще выглядит не как центр притяжения, а как источник рисков, непредсказуемости и внешнего давления.

Такая политика подрывает и без того хрупкое доверие. Евразийская интеграция, СНГ, ОДКБ и другие форматы теряют смысл, когда за ними стоит не равноправие, а скрытая иерархия. Более того, нормализация уничижительной риторики в отношении соседей фактически закрывает для Москвы пространство «мягкой силы», оставляя в арсенале лишь язык ультиматумов и обид.

В долгосрочной перспективе именно этот подход становится главным фактором утраты влияния России на постсоветском пространстве. Не внешние игроки «уводят» страны региона, а сама логика кремлевской политики, которая так и не смогла перейти от имперского рефлекса к современному, партнерскому мышлению.

Армянский журналист, блогер и автор информационной платформы «В центре объектива» Роман Багдасарян, комментируя для 1news.az усиливающуюся в российском медиапространстве назидательную риторику в отношении независимых государств, заявил, что речь идет не о случайных высказываниях, а о системной и долгосрочной информационно-идеологической стратегии.

По его словам, подобные нарративы являются частью тактики, сознательно выбранной Кремлём и силовыми структурами России. «Уже четвертый год идет война в Украине, и Россия больше не стесняется заявлять, что действует «правильно», открыто требуя себе чужие территории. Этот цинизм, который мы видим на украинском направлении, напрямую перекликается с тем, как Москва сегодня говорит о других постсоветских республиках. Это крайне опасная тенденция, и, на мой взгляд, Россия будет лишь усиливать давление - от угроз и шантажа до более жестких форм вмешательства», - отметил он.

Багдасарян подчеркнул, что подобные заявления нельзя воспринимать как личное мнение отдельных медийных фигур. «В таких странах, как Россия, особенно на федеральных телеканалах, журналисты и так называемые эксперты не высказывают собственную позицию. За ними стоят кураторы, методички и установки, формируемые в Кремле и силовых ведомствах. По сути, это транслируемая позиция Владимира Путина. То, что он не произносит напрямую, за него озвучивают медиафигуры. Это стандартный механизм управляемой пропаганды», - заявил он.

Говоря о дипломатических и этических нормах, журналист отметил, что российская публичная риторика давно вышла за их рамки. «О какой культуре можно говорить, когда в заявлениях российских чиновников и медиа-экспертов доминируют цинизм и агрессия? Даже сам Путин нередко использует лексику, не имеющую никакого отношения к дипломатии. Как говорится, рыба гниёт с головы. В этом контексте неудивительно, что та же логика транслируется и через медиапространство, - отметил Багдасарян, напомнив о риторике ряда кремлевских пропагандистов, в частности Владимира Соловьева, Александра Дугина, Сергея Михеева, которому принадлежит недавнее высказывание о том, что «постсоветские страны были «разбалованы» Россией и должны «знать свое место».

В подобных условиях говорить о взаимном уважении между государствами невозможно в принципе, отметил он. «Страну, к которой относятся с уважением, не лишают территорий и не нарушают ее границы. Это касается всех. Мы видим примеры Украины, Грузии, Молдовы. Как может существовать уважение со стороны России, если она систематически вмешивается и, грубо говоря, «откусывает» части других государств?» - заявил он.

Оценивая перспективы, Багдасарян выразил пессимистичный прогноз. «Ситуация, к сожалению, будет только ухудшаться. Россия никогда не дает задний ход и не возвращается к прежним форматам диалога. Уровень отношений, который существовал десять лет назад, утрачен безвозвратно. Кремль будет лишь усиливать давление и риторику превосходства. Это неприятная, но реальная картина», - отметил он.

«Самое парадоксальное в происходящем заключается в том, что многие государства давно вышли за рамки устаревшего определения «постсоветские страны» и де-факто и де-юре являются суверенными и независимыми субъектами международной политики. Однако в Кремле по-прежнему продолжают мыслить категориями прошлого, воспринимая регион через призму иерархий и сфер влияния, которые утратили актуальность. Эта инерция мышления не только искажает реальность, но и ведет к стратегическим просчетам, поскольку мир давно живет по другим правилам, где формальный суверенитет подкрепляется самостоятельным выбором внешнеполитического курса», - заключил Багдасарян.