Азербайджан в «Совете мира»: Стратегическая роль в новой архитектуре глобальной безопасности

«Совет мира» - эта новая концепция в условиях трансформации системы международных отношений выстраивает платформу для выработки оперативных и политически взвешенных решений, направленных на более эффективное реагирование на современные вызовы.

Учредительский статус Азербайджана в «Совете мира» отражает укрепление политического влияния страны и подчеркивает ее роль надежного партнера в формирующейся системе международной безопасности.

Участие президента Ильхама Алиева в первом заседании «Совета мира» 19 февраля в Вашингтоне подтвердило позицию Азербайджана среди стран-учредителей платформы, и высокий авторитет и уважение к главе государства. С другой стороны, это продемонстрировало способность страны сочетать стратегическую дипломатическую позицию с практическим вкладом в урегулирование международных кризисов.

Кризис ООН…

Сегодня, когда мировая система международных отношений переживает период кардинальных преобразований, становится очевидным, что существующие механизмы глобального управления не всегда способны эффективно реагировать на современные вызовы.

Рост числа региональных конфликтов, изменение баланса сил и усиление геополитической конкуренции демонстрируют, что существующие механизмы глобального управления больше не соответствуют новым реалиям.

Традиционные организации и институты оказываются недостаточно гибкими для решения гуманитарных проблем и предотвращения кризисов, с которыми сталкивается мировое сообщество. Все это диктует необходимость поиска новых инструментов для поддержания международного мира и безопасности.

Кризис в секторе Газа, продолжение российско-украинской войны… - наличие более 60 очагов конфликтов в различных регионах планеты подтверждает системный кризис международных механизмов обеспечения мира.

В этих условиях особое внимание привлекает роль ООН. К сожалению, международная организация номер 1 не демонстрирует достаточной политической воли и инструментов влияния для предотвращения и урегулирования конфликтов. Нарушение на практике закрепленных в Уставе ООН принципов – территориальной целостности и суверенитета, мирного разрешения конфликтов, поддержания международного мира и безопасности – существенно подрывает доверие к организации.

Неспособность ООН оперативно реагировать на современные вызовы делает неизбежным формирование новых инструментов и многосторонних платформ.

…и ожидания от «Совета мира»

В этих условиях инициатива президента США Дональда Трампа выступает альтернативным механизмом обеспечения международного мира и безопасности. Позиция США носит последовательный характер - страна уже вышла из ряда структур ООН и прекратила их финансирование, обозначив тем самым необходимость переосмысления архитектуры международной безопасности и создания более гибких форматов взаимодействия государств.

Первый шаг к концепции «Совет мира» был сделан на саммите в египетском Шарм-эш-Шейхе. Этот шаг показал эффективность инициативы, приведя к прекращению боевых действий в Газе и предотвращению дальнейшего кровопролития.

Существенным гуманитарным шагом стал процесс возвращения пленных и заложников. В целом, разворачивающиеся события продемонстрировали потенциал «Совета мира» как механизма практического реагирования на кризисы.

К новой международной инициативе был привлечен Азербайджан - приглашение Президента Ильхама Алиева на саммит в Египет вновь подтвердило растущую роль страны в формировании глобальной мирной архитектуры.

Prezident İlham Əliyev Vaşinqtonda Sülh Şurasının ilk iclasında (19.02.2026) pic.twitter.com/lsld42GvRL — İlham Əliyev (@azpresident) February 20, 2026

При том, что инициатива вызвала широкий международный резонанс, ряд государств и политических групп, в том числе Европейская группа и Китай, выражают обеспокоенность возможным влиянием нового формата на роль существующих международных институтов и баланс принятия решений. Вопрос, в частности, в том, станет ли «Совет мира» глобальным механизмом, способным заменить ООН в урегулировании других конфликтов, или его деятельность будет ограничена кризисом в Газе?

Тем не менее, реализация новой концепции США продолжилась работами по ее институционализации.

В январе в рамках Всемирного экономического форума в Давосе было сделано открытое обращение к государствам о присоединении к «Совету мира». К настоящему времени к инициативе Трампа присоединились 28 государств, возможно дальнейшее расширение состава участников. «Совет мира открыт для любой страны», - заявил Дональд Трамп на первом заседании Совета мира.

Азербайджан в ответ на приглашение США присоединился к инициативе в статусе члена-учредителя.

Мирная повестка Баку и Еревана как пример глобальной модели

Внешняя политика Азербайджана тесно связана с моделью внутреннего развития, стратегической стабильностью страны и активным участием в многосторонней дипломатии. Подходы Баку к урегулированию международных проблем и предотвращению кризисов строятся на конструктивном диалоге и результативной дипломатии.

Одна из ключевых причин участия Азербайджана в «Совете мира» - успешная стратегия президента Ильхама Алиева по урегулированию многолетнего конфликта с Арменией и продвижению мирной повестки.

В глобальном контексте этот опыт рассматривается как редкий пример, когда государство решило конфликт в рамках собственного суверенитета и международного права, что укрепляет доверие к Азербайджану как к ответственному участнику международных мирных процессов.

Приглашение президента Азербайджана принять участие в первом заседании «Совета мира» в Вашингтоне свидетельствует о международном признании вклада Баку в продвижение успешной мирной повестки. Президент Алиев является одним из наиболее активных сторонников мирного диалога, что подтверждалось неоднократными обращениями американского лидера к нему в ходе мероприятия.

Особое значение имела встреча лидеров Азербайджана и Армении на «Совете мира». Рукопожатие Ильхама Алиева и Никола Пашиняна, отмеченное президентом Трампом, ярко проиллюстрировало вклад Азербайджана и его руководства в укрепление глобального мира и безопасности.

«На фоне слова PEACE (МИР), написанного крупными заглавными буквами, президент Азербайджана и премьер-министр Армении пожимают друг другу руки. То, что может показаться совпадением, на самом деле несет в себе глубокий символический смысл», - так отметил значимость жеста помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в публикации в соцсети X.

«Эти двое – два хороших, но жестких человека, - сказал в своем выступлении Дональд Трамп. - Мы достигли мира между двумя очень важными странами, чего я никогда не забуду. Итак, они начали немного слабо, но закончили очень сильно. И вы можете гордиться собой. Это было прекрасно. Спасибо».

«Я благодарю каждого из вас за то, что вы сделали мир возможным и показали, чего может достичь истинное лидерство. Когда вы отставляете в сторону оружие, смерть и разрушения и вкладываете силы в свой народ и благополучие, это открывает путь к великим свершениям. Поэтому я благодарю вас обоих за вашу работу. Я думаю, вы продемонстрировали превосходное лидерство», - сказал в свою очередь вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Миссия «Совета мира»

Одним из ключевых пунктов повестки «Совета мира» стало создание специального финансового фонда по Газе, а также реализация восстановительных и гуманитарных проектов. Идея создания Стабилизационных сил в Газе была предложена президентом США еще на саммите в Шарм-эш-Шейхе и вошла в состав 20-пунктового плана по всестороннему решению кризиса.

Азербайджан не намерен входить в состав Стабилизационных сил - об этом президент Ильхам Алиев заявил в январском интервью местным телеканалам. «[…] Второй фактор, который мы доводили до наших американских партнеров, заключался в том, что моя страна – пострадавшая от агрессии, страна, понесшая большие жертвы и в Первую Карабахскую – меньше, но тем не менее, – и во Вторую Карабахскую войну. И каждый азербайджанский гражданин для нас ценен. И мы не имеем никаких намерений рисковать жизнью и здоровьем азербайджанцев ради кого-то», - заявил глава государства.

Такая позиция основана на ответственном подходе к внешней политике, защите региональных приоритетов и учете мнения азербайджанской общественности. Азербайджан - страна, недавно вышедшая из войны, поэтому вопрос отправки военного контингента в другую зону конфликта вызывает определенную чувствительность в обществе. Что особенно важно - для Президента Ильхама Алиева принципиальное значение имеет сохранение жизни и безопасности каждого гражданина страны, наших молодых военнослужащих, которые являются будущим Азербайджана. Именно этот подход лежит в основе взвешенных решений азербайджанского лидера.

При этом Азербайджан готов играть активную роль в качестве инвестора в гуманитарных миссиях и инвестиционных проектах в Газе в рамках «Совета мира». Страна располагает значительным практическим опытом восстановления и созидания в постконфликтный период. Широкомасштабные проекты, реализуемые в Карабахе и Восточном Зангезуре, рассматриваются как пример эффективного постконфликтного восстановления территорий. Этим важным опытом Азербайджан готов поделиться на международных платформах.

Азербайджан уже оказывал гуманитарную помощь Палестине - как через институты ООН, так и на двусторонней основе. В перспективе страна может рассмотреть инвестирование проектов на коммерческих условиях. Однако на данном этапе участие Азербайджана в рамках обозначенных $7 млрд не предусматривается.

Это отметил и помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев. В своей публикации в соцсети X он подчеркнул, что Азербайджан как государство-учредитель поддерживает цели и задачи Совета мира. По его словам, в будущем Азербайджан может рассматривать участие в инвестиционных проектах в Газе в рамках Совета мира: «Однако мы хотели бы внести ясность в один вопрос. Участие Азербайджана в финансовом проекте по Газе на сумму 7 млрд долларов США, озвученном на сегодняшнем заседании Совета мира, не предусматривается».

***

Таким образом, создание «Совета мира» отражает объективную необходимость реорганизации архитектуры международной безопасности. На фоне кризиса традиционных институтов формируется новая платформа, призванная обеспечить более гибкий и результативный механизм реагирования на конфликты.

Участие Азербайджана в статусе государства-учредителя в «Совете мира» подчеркивает возросший политический вес страны, признание ее международного авторитета и способность предлагать практические модели урегулирования конфликтов.

Активная дипломатия, успешный опыт продвижения мирной повестки и ответственная позиция по вопросам военного участия формируют образ Азербайджана как одного из значимых акторов в процессе становления новой системы международной безопасности.

В более широком геополитическом контексте запуск «Совета мира» свидетельствует о постепенном перераспределении центров влияния в мировой политике и переходе к более гибким форматам координации государств. В этих условиях государства, обладающие практическим опытом урегулирования конфликтов, постконфликтного восстановления, устойчивой внутренней моделью развития и способностью к сильной самостоятельной внешнеполитической линии, получают дополнительное стратегическое значение.

Тем самым роль Азербайджана в «Совете мира» выходит за рамки формального членства и становится элементом более масштабного процесса - формирования новой конфигурации глобального управления, в которой Баку выступает не наблюдателем, а активным участником и соавтором решений.