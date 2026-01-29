 В Мингячевире открыли бюст Национального героя Натига Гасымова | 1news.az | Новости
В Мингячевире открыли бюст Национального героя Натига Гасымова

Фаига Мамедова17:44 - Сегодня
В Мингячевире открыли бюст Национального героя Натига Гасымова

В городе Мингячевир состоялось открытие бюста Национального героя Азербайджана Натига Гасымова в средней школе № 4, где он учился, и которая носит его имя.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, в церемонии приняли участие министр науки и образования Эмин Амруллаев, члены семьи Национального героя, его родственники, а также представители общественности.

Выступая на церемонии открытия, министр науки и образования Эмин Амруллаев отметил, что сохранение памяти о героях в школьной среде имеет огромное значение для формирования патриотического духа у молодого поколения. Министр подчеркнул, что образование не ограничивается передачей знаний и навыков, но также является основной платформой для укрепления гражданской ответственности, национальной идентичности, исторической памяти и нравственных ценностей.

Натиг Гасымов стал известен в годы первой Карабахской войны. В 1992 году вблизи села Пирлер Ходжалинского района он вместе с шестью азербайджанскими военнослужащими участвовал в боях за стратегическую высоту, где располагалась албанская церковь. После гибели своих сослуживцев Натиг Гасымов в одиночку продолжал сопротивление, удерживая позицию в течение пяти дней и не подпуская противника к посту. Считается, что впоследствии он был расстрелян.

Позднее стало известно, что армянская сторона вынудила его сдаться, угрожая расправой над захваченными в Ходжалы 22 мирными жителями.

В 2024 году распоряжением президента Азербайджана Натиг Гасымов был посмертно удостоен звания Национальный герой, а его имя было присвоено школе, в которой он учился.

В Мингячевире открыли бюст Национального героя Натига Гасымова

