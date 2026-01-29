Совет мира: Стратегический щит Азербайджана Исторические аналогии, цели и возможные препятствия

Ибрагим Мамедов

Доктор философии по истории

· Дивиденды Азербайджана в «Совете мира»: в сфере безопасности, политики и экономики

· Азербайджан — единственная страна, имеющая прямые каналы дипломатического диалога со всеми основными сторонами ближневосточного урегулирования

Обобщение опыта, накопленного в преддверии таких значимых событий, как «Контракт века», реализация проектов TANAP-TAP, подписание «Совместной декларации о Южном газовом коридоре», президентские выборы 2013 года, Вторая Карабахская война, локальные антитеррористические мероприятия и COP-29, показывает: на этом решающем этапе истории человечества против нашего государства, занявшего весьма успешную политическую позицию, могут начаться новые волны давления.

Поскольку внутриполитическая ситуация в Азербайджане стабильна, просматриваются контуры планов по созданию рычагов внешнего военно-политического давления путем привода к власти в Армении антиазербайджанских групп.

Дискуссии о сущности учрежденного 22 января в Давосе Совета мира, его месте и роли в международной политике, а также о создаваемых им механизмах безопасности, заставляют задуматься каждого.

Есть 3 важнейших момента:

Впервые в истории нашей независимости, а также в эпоху жизни нашего поколения, Азербайджан становится учредителем столь крупной международной коалиции. Эта коалиция создается под лидерством США, и крайне важно осознавать суть их планов и прогнозировать их будущее. Что может дать Азербайджану участие в Совете мира?

Как мы уже отметили, поскольку участие Азербайджана в международной коалиции такого глобального влияния под региональным «зонтиком» происходит впервые, единственный способ понять это — метод исторических аналогий и сравнений.

Совет мира в историческом контексте

Происходящие сегодня исторические события перекликаются с процессами, наблюдавшимися на предыдущих этапах схожих глобальных трансформаций. Как бы ни называли этот Совет, он является Международной коалицией (политическое объединение двух и более государств для достижения общей цели – И.М.).

Такие коалиции формировались на всех исторических этапах, в преддверии решающих глобальных и даже региональных противостояний, представлялись как создание «баланса сил», и столы переговоров, которые они накрывали, становились местом перекройки мира.

В конце XVIII века Великобритания, Голландия, Испания, Португалия, Пруссия и Австрия создали коалицию для сдерживания экспансионистской политики и революционной идеологии Франции.

В 1815 году целью коалиции, названной «Европейским концертом», было отстранение от власти Наполеона, представлявшего общую угрозу, и достижение общих интересов.

В 1882 году был создан Тройственный союз, а в 1907 году — противостоящая ему Антанта. Первая мировая война стала выяснением отношений именно между этими двумя коалициями.

Накануне Второй мировой войны Германия, Италия и Япония с одной стороны, и Великобритания, Франция, Китай, а позже Советский Союз и США с другой, создав союзы, вели борьбу за мировое господство.

В 1884–1885 годах под лидерством Отто фон Бисмарка 14 государств, включая Германию, Англию, Францию, Португалию, Бельгию, США и Османскую империю, собрались на Берлинской конференции для обсуждения судьбы Африки.

На нынешнем этапе, безусловно, также идет процесс создания коалиций, по сути отличных от тех, что существовали в XIX и начале XX веков, и Совет мира является очередным этапом этого процесса.

Однако, в отличие от коалиций перечисленных периодов, логика нынешних объединений иная. Нынешняя обстановка напоминает период до Второй мировой войны — 1920–30-е годы, когда Лига Наций пыталась обеспечить коллективную безопасность, но оказалась в бездействии из-за отсутствия механизмов принуждения к исполнению решений, а также времена, когда США созвали Вашингтонскую военно-морскую конференцию для управления военно-морскими силами 9 государств.

Совет мира в сегодняшнем глобальном контексте: США и 6 региональных коалиций

«Новая Атлантическая хартия»

В период с начала разрушения старого миропорядка по сей день, а конкретнее начиная с 2021 года, США предпочитают создавать в 6 различных регионах коалиции, соответствующие реалиям каждого региона. У истоков процесса создания новых коалиций стоит «Новая Атлантическая хартия» (TheNewAtlanticCharter – июнь 2021), подписанная США и Великобританией.

Интересно, что эта Хартия является обновлением документа, подписанного Рузвельтом и Черчиллем в 1941 году, в начале Второй мировой войны. Документ охватывает 8 сфер сотрудничества, включая защиту демократии, подтверждение коллективной безопасности и построение устойчивой системы глобальной торговли.

AUKUS

Вслед за этим, 15 сентября 2021 года, была создана коалиция AUKUS, ядро которой составляют Австралия, Великобритания и США. Она сформирована США для конкуренции с Китаем на Дальнем Востоке и в Индо-Тихоокеанском бассейне. Канада, Япония, Новая Зеландия и Южная Корея являются основными региональными партнерами и потенциальными членами AUKUS.

QUAD

Еще одна группа, объединяющая США, Японию, Индию и Австралию под названием QUAD, планирует в 2025–2026 годах перейти в Индо-Тихоокеанском регионе от политических заявлений к активной оперативной совместной деятельности. Эта группа усиливает риторику в связи с территориальными спорами в Южно-Китайском море. QUAD намерен стать сдерживающей платформой против распространения влияния Китая посредством концепции «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона».

«TheSquad»

Группа «TheSquad», созданная США, Японией и Австралией на этот раз без Индии, но с участием Филиппин, сформирована для создания баланса против влияния Китая в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. В отличие от QUAD, охватывающего широкий спектр вопросов, Squad сфокусирован на сферах безопасности и обороны. Обсуждается возможность привлечения к «Squad» Новой Зеландии и Южной Кореи, а также Индии.

Группа «Рамштайн»

В 2022 году, на фоне противостояния Европа–Россия вокруг войны в Украине, возникла группа «Рамштайн», объединившая 57 стран, включая членов НАТО и ЕС, под лидерством США по вопросам Восточной Европы.

Латиноамериканская коалиция США

Круг партнеров США в их латиноамериканской политике определился в ходе операции в Венесуэле и в последующих условиях. Их можно разделить на 3 группы: оказывающие непосредственную, в том числе логистическую поддержку операции в Венесуэле (Британия, Доминиканская Республика, Сальвадор, Тринидад и Тобаго), оказывающие политическую поддержку США (Аргентина, Эквадор, Перу, Гайана, Панама, Парагвай) и противники операции США (Бразилия, Мексика, Колумбия, Куба, Россия, Китай, Иран).

«Четверка» в Северной Африке

В январе этого года в ходе переговоров с президентом Египта Ас-Сиси США обсудили вопрос создания «Четверки» (TheQuartet), состоящей из США, Египта, Саудовской Аравии и ОАЭ. Целью этой коалиции, охватывающей регион Северной Африки, является региональная стабильность, мир в Судане и вопросы споров с Эфиопией и Суданом по поводу водных ресурсов реки Нил.

Уже учрежденный Совет мира сформировал коалицию партнеров США по Ближнему и Среднему Востоку. Чтобы спрогнозировать будущее этой коалиции, было бы правильно взглянуть на опыт коалиций, сформированных в периоды исторических трансформаций.

Уроки истории коалиций

Например, «Европейский концерт» 1815 года стал группой государств, перекроивших Европу после победы над Наполеоном. Антанта сформировала глобальный порядок после Первой мировой войны, а США, СССР и Великобритания с другими малыми партнерами — после Второй мировой войны. То есть, находящиеся в коалиции — это те, кто обеспечивает себе место в ряду государств, принимающих решения и способных защитить свои интересы.

«Большая семерка» (G7) и коалиция НАТО использовали распад СССР для обеспечения своих глобальных интересов. Тогда, поскольку мы не были в коалициях, мы попали в список проигравших, наши земли были оккупированы. Однако на следующем этапе произошли два важных процесса: мы усилились, а G7 расширилась до G20; мир стал многополярным, что расширило возможности международного маневра для Азербайджана.

Максимально эффективно используя возможности, созданные многополярностью, и внутреннюю силу, Азербайджан в 2026 году стал членом-учредителем коалиции, решающей судьбу Ближнего и Среднего Востока.

Это означает признание Соединенными Штатами региональной силы, лидерства и возможностей влияния Азербайджана на глобальную политику. Теперь Азербайджан является учредителем одной из самых сильных существующих коалиций в мире. Это самый высокий дипломатический, внешнеполитический и международный статус нашей страны, которого никогда не было прежде.

Опыт предыдущих столь мощных коалиций показывает, что членство в Совете мира поднимает Азербайджан со статуса объекта обсуждения за политическим столом (как это было в 1990-х) до статуса обсуждающего участника.

Например, малые союзники победившей в Первой мировой войне коалиции — Антанты — получили возможность расширить свои территории, добились репараций и международного признания. В некоторых случаях они превратились в солидные национальные государства. Румыния расширила свою территорию вдвое. Сербия присоединила к себе Черногорию, Боснию и Герцеговину, Хорватию, Словению и др. Бельгия завладела некоторыми территориями Германии. Греция расширила свои территории в восточном и северном направлениях. Португалия завладела портом Кионга. Эти страны вошли в Лигу Наций как независимые государства и получили компенсации от Германии и ее союзников в различных формах.

В ходе Второй мировой войны малые союзники «Большой тройки»:

Восстановили свою независимость.

Все эти страны стали учредителями ООН и получили право голоса в мировой политике. Например, Югославия, получив от Италии полуостров Истрия, остров в Адриатике и город-порт Задар, стала лидером региона. Греция же получила от Италии острова Додеканес, включая Родос. Польша присоединила обширные территории Германии на западе и севере и т.д.

Эти примеры, приведенные из истории Первой и Второй мировых войн, вовсе не означают, что целью Азербайджана в становлении учредителем и членом Совета мира является расширение за счет новых территорий. Стратегия, объявленная Президентом Ильхамом Алиевым в интервью местным телеканалам — концепция «Этичной реальной политики» (EthicalRealpolitik), и обозначение международного права и этических ценностей как фундаментальных принципов международной политики, является формулой действий для нынешнего периода.

Дивиденды Азербайджана в Совете мира: безопасность, политика и экономика

Дополнительное страхование безопасности

Главной целью Азербайджана в членстве в Совете мира является сохранение безопасности, территориальной целостности, суверенитета и независимости страны на фоне ухудшения глобальных условий безопасности. Сюда также относится сохранение геополитической реальности, сформировавшейся в регионе после 44-дневной войны, и существующего статус-кво, утвердившего Азербайджан в качестве лидера Южного Кавказа. Третья цель — обеспечение безопасности Южного Кавказа в целом.

Экономические дивиденды

Еще одной целью участия в Совете мира является обеспечение экономической рентабельности и дальнейшее развитие Среднего коридора (OrtaDəhliz) наряду с его безопасностью. Именно выход развития Среднего коридора на новый уровень может стать очень важным экономическим дивидендом, который мы получим от Совета мира. Предметом обсуждения могут стать даже планы совместного участия Азербайджана и США в «маршруте Трампа». Азербайджанские компании обладают подобным потенциалом и имеют опыт сотрудничества с американскими компаниями.

Участие в Совете обеспечивает благоприятные политические условия для участия азербайджанских компаний в восстановлении Газы. Членство превращает Азербайджан и Южный Кавказ в один из безопасных регионов мира, что повышает инвестиционную привлекательность региона для иностранных вложений.

Геополитические дивиденды

Прежде всего, Азербайджан серьезно страхует себя для сохранения независимости, территориальной целостности и суверенитета в этот сложный период. С другой стороны, он обеспечивает себе выгодные условия в формировании нового миропорядка. Участие в коалиции Совета мира усилило роль Азербайджана как моста между Центральной Азией и Европой.

И отношения с США, и членство в Совете мира показывают, что Президент Ильхам Алиев, исходя из таких важных принципов международной политики, как «соответствие соотношению сил» и «балансирование», использует новообразующиеся механизмы для предотвращения угроз региону. Это успешное применение на практике принципов гибкости и адаптивности «Realpolitik» во внешней политике.

Если учесть, что в Совете мира, к которому официально присоединились 20 государств в Давосе, присутствуют 4 члена Организации тюркских государств (ОТГ) — Турция, Азербайджан, Казахстан и Узбекистан, а также наши ближайшие союзники в лице Венгрии и Пакистана, можно сказать, что мы обладаем очень серьезной фракцией из 6 государств. Если добавить в этот ряд Саудовскую Аравию, Катар, ОАЭ и Косово, имеющих хорошие отношения с Турцией и Азербайджаном, мы увидим значительный рост дипломатического потенциала.

Правда, в Совете мира решения не принимаются на основе консенсуса, однако опыт того, как США относятся с уважением к интересам Анкары и Баку в вопросах Сирии (с Турцией) и Зангезурского коридора (с Азербайджаном), исходя из компромиссного принципа Д. Трампа «win-win», дает основания полагать, что Белый дом придет к общему знаменателю с теми, кто имеет «реальную силу» в Совете мира.

По сути, очевидно, что Совет — это совместная коалиция, созданная США и ОТГ для решения вопросов Ближнего Востока. Азербайджан и Турция составляют передовой фронт этой коалиции. Участие в Совете мира, охватывающем Ближний и Средний Восток, превращает ОТГ, и особенно в контексте Ирана, где значительную часть населения составляют азербайджанцы, во владельца очень весомого слова. Так, на данном этапе особенно возрастает значение Пакистана, имеющего очень протяженную границу с Ираном, наряду с Азербайджаном, Турцией, Казахстаном и Узбекистаном.

Совет мира — это удобная платформа и реальный механизм для влияния на иранский вопрос. Азербайджан и Турция с платформы Совета мира могут предотвратить принятие радикальных мер против Ирана, внести вклад в безопасность иранского населения и стать ведущим фактором для решения проблем путем переговоров.

Для этого есть все ресурсы. Президент-реформатор Ирана М. Пезешкиан также является политиком, обладающим потенциалом дать толчок направлению процессов в мирное русло. Азербайджан же, с точки зрения глубоких исторических, национальных, религиозных, конфессиональных и межличностных связей (наличие родственных уз) с Ираном, стоит в первом ряду среди наиболее значимых игроков.

Азербайджан — единственная страна, имеющая прямые каналы дипломатического диалога со всеми основными сторонами ближневосточного урегулирования. Для Баку не представляет никакой сложности вступать в контакт и обсуждать любые вопросы как с Тель-Авивом и Тегераном, так и с Анкарой и Вашингтоном, а также со странами Персидского залива. В Совете мира практически нет второй страны, способной объединить такой политико-дипломатический потенциал с реальными рычагами влияния.

В отношении Ирана в Совете мира США и Израиль (ожидается его присоединение) представляют наиболее радикальные позиции, а Турция и Азербайджан — примирительные. Эта позиция дает Турции и Азербайджану действенные рычаги для мирного урегулирования ситуации вокруг Ирана, играя роль моста. Это дает основания говорить, что сложившиеся условия сблизят Иран с Азербайджаном и Турцией. Единственная сила, способная вывести Иран из ситуации — это Турция и Азербайджан. А учредительство и членство в Совете мира предоставляет Азербайджану и Турции, при поддержке ОТГ и Пакистана, очень мощное дипломатическое поле.

Большие цели и препятствия

Эти факторы, наряду с созданием преимуществ для Азербайджана, могут также стать причиной усиления давления на нашу страну.

Обобщение опыта, накопленного в моменты, когда Азербайджан подвергался внешнему и внутриполитическому давлению, а глава государства становился мишенью — в преддверии таких значимых событий, как «Контракт века», строительство БТД, обсуждения и принятие решений по TANAP-TAP, «Совместная декларация о Южном газовом коридоре» 2011 года, президентские выборы 2013 года, конкурс «Евровидение», Европейские игры, Вторая Карабахская война, локальные антитеррористические мероприятия и COP-29 — показывает, что на этом решающем этапе истории человечества против нашего государства, занявшего весьма успешную политическую позицию, начнутся новые волны давления.

Однако решение конфликта с Арменией уже убрало с повестки дня рычаги геополитического и военного давления на Азербайджан. Также отсутствуют какие-либо экономические и финансовые инструменты для давления на нашу страну извне. Поэтому для ослабления позиций Азербайджана могут быть использованы попытки ухудшения внутриполитических условий, усиление давления, особенно на главу государства.

Мы видим некоторые признаки напряженности в антиазербайджанских лагерях. Даже конечной целью процессов, наблюдаемых внутри Армении, является Азербайджан. Так, поскольку внутриполитическая ситуация в Азербайджане стабильна, просматриваются контуры планов по созданию рычагов внешнего военно-политического давления путем привода к власти в Армении антиазербайджанских групп.

Поэтому мобилизация для нас как общества — вопрос очень важный, даже судьбоносный. «Корабль» проходит через бассейн со штормами и водоворотами, где также имеются опасные подводные скалы. В таких ситуациях применяются строгие протоколы безопасности как для экипажа, так и для технического состояния корабля.