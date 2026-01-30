Житель Загаталы закупил крупную партию наркотиков у гражданина Ирана для перепродажи

В Загатале задержан наркоторговец с крупной партией марихуаны и опиума.

Как сообщили в Шекинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел Oxu.Az, сотрудниками Загатальского районного отдела полиции проведена операция по противодействию незаконному обороту наркотиков, передает 1news.az.

В ходе мероприятий был задержан ранее судимый за аналогичные и иные преступления 62-летний Эльми Мамедов. При осмотре имевшегося у него свертка было обнаружено и изъято около 4 килограммов 300 граммов марихуаны и опиума.

В своих показаниях Э.Мамедов признался, что приобрел наркотики с целью сбыта у гражданина Ирана, личность которого следствию пока не установлена, познакомившись с ним в социальных сетях.

По факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде ареста.