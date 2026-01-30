В результате бомбардировки РФ в Херсоне погиб гражданин Азербайджана

В результате обстрела села Никольское Херсонской области Украины погиб гражданин Азербайджана.

Как сообщает Report, 29 января село подверглось атакам беспилотников и артиллерийскому обстрелу со стороны российских вооруженных сил, в результате чего были разрушены жилые территории.

Среди погибших - 60-летний житель села Гасымов Гасан Гияс оглу, 1966 года рождения, уроженец Бейлаганского района Азербайджана.

Отмечается, что Г. Гасымов на протяжении длительного времени проживал в Никольском и занимался личным подсобным хозяйством.