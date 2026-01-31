Маск призвал арестовать причастных к преступлениям Эпштейна

Илон Маск считает, что обнародование документов по делу уличенного в педофилии финансиста Джеффри Эпштейна не имеет особого смысла без задержания людей, причастных к его преступлениям.

"Важна не публикация некоторой части материалов по делу Эпштейна, а судебное преследование совершивших чудовищные преступления вместе с Эпштейном. Когда будет произведен хотя бы один арест, восторжествует некоторая справедливость. Если нет, то это все показное, не что иное, как отвлечение внимания", - написал Маск в X.

Источник: ТАСС