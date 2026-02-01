 Награждены победители Кубка Гейдара Алиева по лыжным гонкам | 1news.az | Новости
Спорт

Награждены победители Кубка Гейдара Алиева по лыжным гонкам

First News Media18:50 - Сегодня
Туристический центр "Шахдаг" при поддержке Федерации зимних видов спорта Азербайджана провел Кубок Гейдара Алиева по лыжным гонкам среди взрослых.

В заключительный день турнира 81 лыжник-любитель соревновались в дисциплине гигантский слалом в возрастных категориях 18–22, 23–45, 46–56 и 57+.

По итогам соревнований, в возрастной категории 18-22 года среди женщин первое место заняла Валерия Дучинка, второе - российская лыжница Кристина Степанова. Среди мужчин этой же возрастной группы победителем стал Исмаил Тагизаде, второе место занял Ариф Ашурбеков, третье - Фарид Алиев.

В возрастной категории 23-45 лет среди женщин победу одержала Анна Велиева, второе и третье места разделили Гюнай Абдуллаева и Елена Дубенцова. Среди мужчин этой первое место занял Рамиз Агаев, вторым стал Немат Багисов, на третьем расположился российский спортсмен Али Султанов.

Среди женщин в возрастной категории 46-56 лет победительницей стала Санна Скалавре, второе место заняла Туран Тагизаде. Среди мужчин первое место завоевал Азер Гулиев, второе - канадский лыжник Джейсон Фрейзер, третье - Рашад Султан.

Среди мужчин в возрастной категории 57+ победу одержал Азад Кельбиев, вторым стал Сулейман Сулейманов, третье место занял Физуддин Гусейнов.

Финалисты были удостоены кубков и медалей, а также получили памятные и поощрительные призы.

