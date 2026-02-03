В «Белом городе» вырублены многолетние вечнозеленые деревья - ФОТО

На территории «Белого города» установлен факт вырубки многолетних вечнозеленых деревьев.

Значительное количество деревьев, которые росли здесь еще несколько дней назад, были вырублены и уничтожены.

В пресс-службе МВД сообщили, что по факту вырубки деревьев в Хатаинском районном управлении полиции возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса. Двое подозреваемых в совершении данного деяния задержаны и привлечены к ответственности. Назначены соответствующие экспертизы.