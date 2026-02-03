Вынесен приговор Керимджану Дурмазу - ВИДЕО

Суд в Стамбуле вынес приговор известному турецкому визажисту, исполнителю и ди-джею Керимджану Дурмазу, обвиняемому в рекламе незаконных ставок и поощрении участия в азартных играх.

Решением К.Дурмаз приговорён к 1 году и 8 месяцам лишения свободы - также суд постановил сохранить меру судебного контроля в виде запрета на выезд за границу, сообщает 1news.az со ссылкой на TGRT Haber.

Согласно обвинительному заключению, К.Дурмаз снимался в рекламных роликах незаконных букмекерских сайтов и тем самым побуждал людей участвовать в азартных играх. Прокуратура подчеркивает, что из-за большой аудитории в социальных сетях действия К.Дурмаза представляли общественную опасность, способствовали нормализации нелегальных ставок и могли нанести вред обществу.

Отмечается, что сам Керимджан Дурмаз не признал вину.

