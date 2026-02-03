«Мастер и Маргарита» в Баку: легендарная классика в современной постановке

Московский Классический Театр представляет уникальную постановку по бессмертному роману Михаила Афанасьевича Булгакова «Мастер и Маргарита».

Премьера спектакля состоится 15 февраля в 20:00 на сцене Дворца Гейдара Алиева.

В данной постановке бакинские зрители смогут увидеть органичное сочетание классических театральных традиций и современных технологий, создающее живое и актуальное прочтение легендарного произведения.

Спектакль Московского Классического Театра будет одинаково интересен как искушённым ценителям классической литературы, так и молодому поколению зрителей, открывающему для себя роман «Мастер и Маргарита» в новом художественном свете.

Представленная сценическая версия является результатом длительного творческого поиска и бережного, трепетного отношения к литературному наследию Михаила Булгакова. Главной задачей постановки стало глубокое раскрытие идейного содержания произведения и его точное, эмоциональное донесение до каждого зрителя.