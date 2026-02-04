В результате сильного ветра в Баку пострадали десятки деревьев - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сильный ветер, продолжающийся в Баку со вчерашнего вечера, привел к повреждению и падению деревьев в ряде районов города.

Как сообщает 1news.az, по информации Объединения хозяйства озеленения города Баку, в результате сильного ветра, продолжающегося со вчерашнего вечера, по состоянию на 12:00 4 февраля по городу зафиксировано падение 37 деревьев и повреждение (слом веток) у 23 деревьев. Сотрудники Объединения хозяйства озеленения города Баку, работающие со вчерашнего дня в усиленном режиме, силами дежурных бригад оперативно убирают поваленные деревья и сломанные ветки, проводя очистку территорий.

11:30

В Баку в результате сильного ветра, который начался в ночные часы 3 февраля, были повалены 19 деревьев, еще у 15 деревьев зафиксированы сломанные ветки.

Как сообщили в Объединение хозяйства озеленения города Баку, в связи с неблагоприятными погодными условиями сотрудники структуры с вечера предыдущего дня работают в усиленном режиме.

Дежурные бригады оперативно устраняют последствия непогоды, убирая поваленные деревья и поврежденные ветви, а также очищая прилегающие территории.

Источник: APA

Джамиля Суджадинова