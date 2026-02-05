 «Большой парад планет» можно будет наблюдать в Азербайджане - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

«Большой парад планет» можно будет наблюдать в Азербайджане - ФОТО

First News Media11:02 - Сегодня
«Большой парад планет» можно будет наблюдать в Азербайджане - ФОТО

Вечером 28 февраля жители Азербайджана смогут наблюдать редкое астрономическое событие, так называемый «большой парад планет», при котором на одном участке неба одновременно становятся видимыми сразу шесть планет Солнечной системы.

Как сообщает 1news.az, на кафедре астрофизики физического факультета Бакинского государственного университета отмечают, что после захода Солнца можно будет увидеть Меркурий, Венеру, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. При этом Венера, Юпитер, Сатурн и частично Меркурий будут доступны для наблюдения невооружённым глазом, тогда как Уран и Нептун различимы только с помощью бинокля или телескопа.

Наиболее благоприятные условия наблюдения в Баку ожидаются примерно с 19:10 до 20:30. Специалисты рекомендуют выбирать площадки с открытым горизонтом, например, прибрежные территории или загородные зоны, поскольку Меркурий будет находиться низко над линией горизонта.

В астрономии подобные явления классифицируются по числу одновременно видимых планет, участие трёх–четырёх считается малым парадом, пяти -средним, а шести и более уже большим. Одновременная вечерняя видимость шести планет относится к редким событиям, которые происходят в среднем раз в одно-два десятилетия.

Учёные подчёркивают, что «парад планет» представляет собой лишь визуальное выравнивание небесных тел в проекции с Земли. Физического сближения планет не происходит, а само явление не оказывает какого-либо влияния на гравитационные, климатические, сейсмические или магнитные процессы на планете и не представляет опасности для человека.

Джамиля Суджадинова

Поделиться:
264

Актуально

Xроника

Президент Азербайджана поделился публикацией о церемонии вручения «Премии Заида ...

Общество

«Большой парад планет» можно будет наблюдать в Азербайджане - ФОТО

Политика

Вэнс прибудет в регион после церемонии открытия Олимпийских игр

Общество

В Центре Гейдара Алиева открылась выставка «Супергерои дикой природы» - ФОТО

Общество

Ветреная погода в Баку обернулась госпитализациями

Десятки смартфонов похищены из универмага в Гяндже

В Баку проходит церемония открытия II Молодежной недели Движения неприсоединения

«Большой парад планет» можно будет наблюдать в Азербайджане - ФОТО

Выбор редактора

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Дверь Xiaomi SU7 не открылась - люди сгорели: о том, почему вводится запрет на скрытые дверные ручки на электромобилях

В ожидании «второго нефтяного бума»

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Новости для вас

Новые детали смерти обвиняемого в убийстве племянницы в Джалилабаде - ОБНОВЛЕНО

В Баку выпадет снег

Семейная трагедия: что известно о супруге мужчины, покончившего с собой

Суд арестовал бывшего начальника Центральной военно-врачебной комиссии Минобороны - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

ТАСС: В ОАЭ на переговорах по Украине обсуждают территории и прекращение огня

Сегодня, 11:57

Сегодня исполняется 108 лет со дня рождения выдающегося азербайджанского композитора Гара Гараева - ВИДЕО

Сегодня, 11:47

Дефицит бюджета России в этом году может в три раза превысить запланированный показатель

Сегодня, 11:35

Ветреная погода в Баку обернулась госпитализациями

Сегодня, 11:30

Десятки смартфонов похищены из универмага в Гяндже

Сегодня, 11:25

Лавров заявил о выводе российских компаний из Венесуэлы

Сегодня, 11:20

Отец-миллиардер Николы Пельтц впервые прокомментировал скандал вокруг семьи Бекхэмов

Сегодня, 11:15

США начали работы по обследованию участка под проект TRIPP

Сегодня, 11:13

Азербайджан намерен стать связующим звеном между Центральной Азией и Персидским заливом

Сегодня, 11:12

Ядерные переговоры Ирана с США перенесены в Оман

Сегодня, 11:08

В Баку проходит церемония открытия II Молодежной недели Движения неприсоединения

Сегодня, 11:05

«Большой парад планет» можно будет наблюдать в Азербайджане - ФОТО

Сегодня, 11:02

Вэнс прибудет в регион после церемонии открытия Олимпийских игр

Сегодня, 10:52

Трамп призвал американцев «оставить тему» Эпштейна и оскорбил журналистку CNN за настойчивость по данной теме - ВИДЕО

Сегодня, 10:48

В Еврокомиссии осудили призыв президента ФИФА вернуть РФ в международный футбол

Сегодня, 10:38

В Баку успешно проведена одна из самых сложных операций в общей хирургии - ФОТО

Сегодня, 10:33

Президент Азербайджана поделился публикацией о церемонии вручения «Премии Заида за человеческое братство» - ВИДЕО

Сегодня, 10:25

Мехрибан Алекперзаде о новом назначении: «Я закрыла одну страницу и открываю другую»

Сегодня, 10:15

В США начали проверку Nike из-за жалоб на дискриминацию белых сотрудников

Сегодня, 10:08

В Центре Гейдара Алиева открылась выставка «Супергерои дикой природы» - ФОТО

Сегодня, 09:55
Все новости
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

Одной из самых обсуждаемых тем последних дней стало внесение изменений в Трудовой кодекс АР, согласно которым отцы получили право на29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48