«Большой парад планет» можно будет наблюдать в Азербайджане - ФОТО

Вечером 28 февраля жители Азербайджана смогут наблюдать редкое астрономическое событие, так называемый «большой парад планет», при котором на одном участке неба одновременно становятся видимыми сразу шесть планет Солнечной системы.

Как сообщает 1news.az, на кафедре астрофизики физического факультета Бакинского государственного университета отмечают, что после захода Солнца можно будет увидеть Меркурий, Венеру, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. При этом Венера, Юпитер, Сатурн и частично Меркурий будут доступны для наблюдения невооружённым глазом, тогда как Уран и Нептун различимы только с помощью бинокля или телескопа.

Наиболее благоприятные условия наблюдения в Баку ожидаются примерно с 19:10 до 20:30. Специалисты рекомендуют выбирать площадки с открытым горизонтом, например, прибрежные территории или загородные зоны, поскольку Меркурий будет находиться низко над линией горизонта.

В астрономии подобные явления классифицируются по числу одновременно видимых планет, участие трёх–четырёх считается малым парадом, пяти -средним, а шести и более уже большим. Одновременная вечерняя видимость шести планет относится к редким событиям, которые происходят в среднем раз в одно-два десятилетия.

Учёные подчёркивают, что «парад планет» представляет собой лишь визуальное выравнивание небесных тел в проекции с Земли. Физического сближения планет не происходит, а само явление не оказывает какого-либо влияния на гравитационные, климатические, сейсмические или магнитные процессы на планете и не представляет опасности для человека.

Джамиля Суджадинова