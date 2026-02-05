Ветреная погода в Баку обернулась госпитализациями

В Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступило пять обращений, связанных с падениями на фоне ветреной погоды.

Как сообщили в центре, по всем адресам были направлены бригады скорой медицинской помощи. В результате 47-летняя женщина была госпитализирована в Сабунчинский медицинский центр, 73-летняя женщина доставлена в Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии, а 43-летняя женщина и 53-летний мужчина - в Клинический медицинский центр.

Кроме того, в связи с погодными условиями зарегистрирован один случай доврачебной смерти мужчины. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Источник: BakuWs